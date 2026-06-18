Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, concordou com críticas tecidas a Bruno Fernandes nas redes sociais. Após o nulo com a República Democrática do Congo em Houston, na primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026, Kátia Aveiro "gostou" de duas publicações da conta Erivelton Coelho - Na Canela.

«Bruno Fernandes com a camisola da seleção parece outro jogador. Na hora que Portugal mais precisa de um líder, desaparece do jogo e deixa a responsabilidade nas costas dos outros. Os adeptos esperam um craque que apareça quando a pressão aumenta, não alguém que desapareça quando o jogo aperta», lê-se na primeira publicação.

A Seleção ocupa o terceiro lugar do Grupo K, com um ponto – tal como a República Democrática do Congo – a dois pontos da Colômbia.