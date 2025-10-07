João Palhinha falou do estado de espírito da Seleção Nacional que se prepara para mais dois jogos da fase de qualificação para o Mundial 2026, primeiro com a República da Irlanda, depois com a Hungria, ambos no Estádio de Alvalade.

Dentro de uma semana Portugal pode garantir a qualificação para o Mundial 2026. Como é que a equipa está a conviver com este possível cenário?

«Está como sempre motivada para conseguir, assim que possível, essa tal qualificação que é o nosso objetivo. Vamos ter dois jogos em nossa casa, o que também é bastante especial para todos, é sempre um sentimento diferente quando jogamos no nosso país e, como disse anteriormente, queremos a qualificação o mais depressa possível. Se pudermos já garantir essa qualificação e se pudermos festejar todos juntos esse mesmo objetivo, é o cenário ideal para este estágio».

Olhando para a Irlanda, acha que este primeiro jogo é mais à sua medida?

«Acredito sempre que posso começar de início, o meu trabalho na seleção, independentemente de jogar mais ou menos, é estar sempre preparado para quando for chamado, dou sempre o meu máximo nos treinos. Toda a gente que está comigo, e me conhece bem, sabe a minha dedicação. Espero sempre ser chamado, mas estou sempre preparado, seja chamado ou não. Obviamente, enquanto jogador, quero sempre jogar, quero sempre ter oportunidades. Vamos ver, cabe ao mister escolher quem está mais bem preparado para começar o jogo. Resta-me a mim demonstrar nos treinos que estou preparado.»

A Irlanda é uma equipa muito física. O João conhece a maior parte destes jogadores até porque também jogam na Premier League. O que esperam deste adversário?

«Ainda não tivemos tempo de analisar, conheço alguns jogadores porque estão a jogar em Inglaterra e em boas equipas. Essa análise vai começar hoje, vamos focar-nos totalmente nesse jogo com Irlanda. É uma seleção que conhecemos bem, já jogamos anteriormente com eles e, se formos relembrar, naquele jogo do Algarve em que estivemos em desvantagem e conseguimos empatar, não foi um jogo nada fácil. Esperamos um jogo difícil, como temos constantemente neste espaço de seleção. Vamos analisar o máximo possível para estarmos preparados.»