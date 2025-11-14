José Sá e Bruno Fernandes «reforçaram» a Seleção Nacional esta sexta-feira, na preparação para o decisivo jogo com a Arménia, depois de terem falhado a deslocação à Irlanda por motivos diferentes.

O guarda-redes foi dispensado na véspera da viagem para Dublin devido à morte de um familiar, enquanto o jogador do Manchester United cumpriu um jogo de castigo e volta, agora, a estar disponível.

Estes dois jogadores juntaram-se ao grupo reduzido de sete jogadores [António Silva, Carlos Forbs, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Palhinha, Matheus Nunes e Rui Silva] que treinaram esta sexta-feira no relvado do Centro de Treinos do Olival, enquanto os restantes jogadores fizeram trabalho de recuperação no ginásio do hotel onde a Seleção está instalada, no Porto.

Portugal treina este sábado no Estádio do Dragão, pelas 11 horas, já depois de Roberto Martinez e um jogador a designar fazerem, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com a Arménia.

O decisivo jogo com a Arménia está marcado para as 14h00 de domingo e vai ser arbitrado pelo bósnio Irfan Peljto.