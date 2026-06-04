José Sá vai para a terceira fase final com a Seleção Nacional, depois de já ter estado no Mundial 2022 e no Euro 2024, e não tem dúvidas em considerar que esta seleção é «mais forte» e candidata a «levantar a taça» no Mundial 2026.

Tiveram a oportunidade de olhar para as outras fases finais e tentar perceber o que falhou para tentarem fazer melhor?

«Sim, tentámos perceber o que é faltou nos outros mundiais em que participámos, é óbvio que queremos ganhar todos os jogos e vamos trabalhar para isso.»

Nestes jogos de preparação, com o Chile e, principalmente, com a Nigéria, vão servir para preparar da melhor forma a estreia frente ao Congo?

«Vão ser dois jogos muito importantes para nós para preparar o Mundial, tanto o Chile como a Nigéria, vão ser uns bons jogos de preparação e é nisso que estamos focados, estamos a dar o nosso melhor. Queremos ganhar e preparar bem o primeiro jogo do Mundial.»

O José Sá vai para a terceira fase final com a seleção. Sente que este Portugal é diferente, mais forte?

«Portugal está muito forte, somos candidatos. Favoritos, para mim, são quem já ganhou o Mundial, por isso, acho que somos candidatos, estamos a trabalhar bem e, como já disse, queremos ganhar todos os jogos para no fim poder levantar a taça.»

Esteve no Mundial 2022, que foi a meio da época, qual a diferença para este que é já no final da época?

«O último Mundial foi um pouco atípico porque, como disse, foi a meio da época. Estamos sempre preparados para este tipo de competições no fim das épocas. Estamos preparados, é o habitual, temos de estar concentrados.»