José Sá falou sobre a opção de Portugal levar quatro guarda-redes para a fase final do Campeonato do Mundo e sobre a possibilidade do selecionador Roberto Martínez deixar de ser selecionador no final da competição que vai agora começar nos Estados Unidos, Canadá e México.

Roberto Martínez chamou quatro guarda-redes, que mensagens vão passando uns aos outros?

«Esse tema já foi muito comentado e já me perguntaram muitas vezes sobre esse assunto. Eu acho que é muito importante para nós, para os guarda-redes e para a equipa porque certos treinos são muito intensos e às vezes precisamos de ajuda. Em vez de estarmos a chamar miúdos ou guarda-redes nos Estados Unidos, assim temo o Velho que nos vai ajudar. Faz parte do grupo e é sempre bom tê-lo connosco.»

Jogadores vêm de uma época longa. Como se faz o equilíbrio entre a recuperação física e a preparação para os jogos?

«Nós aqui tentamos sempre recuperar bem. A equipa técnica tem sempre atenção ao estado físico dos jogadores. Falo por mim, quando vimos à seleção temos sempre um boost que é representar o nosso país, para nós é um enorme orgulho estar aqui. Quanto à recuperação, a equipa técnica tem sempre atenção a isso, põe sempre os jogadores em forma para defrontar qualquer equipa.»

Tem-se falado na possibilidade de Roberto Martínez sair no final do Campeonato do Mundo. Isso é tema entre vocês?

«Não é tema nenhum, nunca falámos sobre isso. Não sei nada sobre isso. Que eu saiba, o míster vai continuar e é isso que nós queremos, por isso é que estamos todos com ele.»

É habitual os selecionadores rodarem os guarda-redes nestes jogos que antecedem as grandes competições. Tem alguma indicação que vai jogar no sábado frente ao Chile?

«Não, ainda ninguém sabe nada, ninguém sabe a equipa. Todos estão a trabalhar para jogar, depois é o selecionador que decide quem joga.»