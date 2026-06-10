No rescaldo à vitória sobre a Nigéria em Leiria (2-1), nesta quarta-feira, Roberto Martínez salientou a importância deste adversário para preparar o duelo com a República Democrática do Congo, na primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026.

Nigéria semelhante ao Congo?

«Foi o adversário perfeito, porque é semelhante ao Congo, com jogadores físicos e rápidos. É uma seleção que arrisca na profundidade e que gosta dos duelos. Queríamos executar vários aspetos na bola parada, por exemplo. Estamos na situação perfeita para iniciar o Mundial 2026.»

«A Nigéria joga em losango e com dois pontas de lança, o que não é comum na Europa. Isso permite-nos ter uma pressão de quatro jogadores na zona central. Temos jogadores de posse e hoje queríamos experimentar várias linhas de passe e jogar em superioridade na zona central.»

«Todos os jogos são diferentes, mas fico muito satisfeito pelo entusiasmo dos nossos jogadores. Estou muito satisfeito com os dois particulares, é difícil utilizar todos os jogadores. Hoje fizemos nove substituições ao intervalo e mantivemos o ritmo de jogo, o que é fantástico.»