No rescaldo à vitória sobre a Nigéria em Leiria (2-1), nesta quarta-feira, Roberto Martínez elogiou a postura de João Félix. Em conferência de imprensa, o selecionador nacional apontou ao limar de vários aspetos.

Félix em crescendo

«Está num momento muito bom, teve uma época brutal. A inteligência entrelinhas é muito boa. Teve azar, porque marcou, a bola cruzou a linha da baliza [mas o árbitro não assinalou golo]. Fiquei muito satisfeito.»

Melhorias para o Mundial 2026

«Precisamos de sincronizar alguns aspetos, como a chegada aos duelos e os momentos de construção. Precisamos de tempo. Este é o começo da época. Temos jogadores frescos, mas falta a intuição sobre o que o colega vai fazer.»

Defesa é ponto frágil?

«Hoje era um jogo para arriscar na pressão alta. Em geral precisamos de afinar a sincronização. Precisamos de melhorar em tudo, com treinos e jogos, mas não temos um aspeto fraco. Não acho.»

«Não há um onze inicial fixo. Há 26 jogadores que nos podem ajudar.»