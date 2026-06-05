Roberto Martínez anteviu o particular com o Chile no sábado (18h45), no Estádio do Jamor. Em conferência de imprensa, o selecionador lamentou a ausência de Matheus Nunes para o penúltimo teste para o Mundial 2026.

Uma baixa certa

«Infelizmente, o Matheus Nunes ainda não está em condições de treinar. Não é o momento de arriscar. Esperemos que esteja disponível para o jogo com a Nigéria. Quanto ao João Félix, é um caso diferente, acho que vai estar disponível para o Chile.»

Quatro regressos no sábado

«Os bicampeões da Europa vão ajudar muito, porque acreditam que tudo é possível. Há um ano também foi assim. O Nuno Mendes foi o melhor na final da Liga das Nações contra a Espanha, o Vitinha fez uma final-four muito boa, o Gonçalo Ramos é um exemplo pela atitude e o João Neves está no topo mundial.»