Martínez: «Matheus Nunes ainda não está em condições de treinar»
Selecionador nacional tem fé de que João Félix vai jogar frente ao Chile
Selecionador nacional tem fé de que João Félix vai jogar frente ao Chile
Roberto Martínez anteviu o particular com o Chile no sábado (18h45), no Estádio do Jamor. Em conferência de imprensa, o selecionador lamentou a ausência de Matheus Nunes para o penúltimo teste para o Mundial 2026.
Uma baixa certa
«Infelizmente, o Matheus Nunes ainda não está em condições de treinar. Não é o momento de arriscar. Esperemos que esteja disponível para o jogo com a Nigéria. Quanto ao João Félix, é um caso diferente, acho que vai estar disponível para o Chile.»
Quatro regressos no sábado
«Os bicampeões da Europa vão ajudar muito, porque acreditam que tudo é possível. Há um ano também foi assim. O Nuno Mendes foi o melhor na final da Liga das Nações contra a Espanha, o Vitinha fez uma final-four muito boa, o Gonçalo Ramos é um exemplo pela atitude e o João Neves está no topo mundial.»