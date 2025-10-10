Roberto Martínez não quis responder a qualquer questão sobre o onze que vaie eleger para defrontar a República da Irlanda, este sábado, no Estádio de Alvalade, mas falou nos momentos de Francisco Trincão e também em João Palhinha.

Francisco Trincão tem estado em especial destaque esta temporada, mas tem tido poucas oportunidades na seleção. Sente que está mais preparado, que planos tem para ele?

«O Trincão é um jogador especial, criativo, virtuoso. É um jogador que, num curto espaço, consegue mostrar a sua qualidade, tem técnica e uma grande qualidade no último terço, mas não concordo com a sua reflexão. Acho que o Trincão é muito importante para nós. Estava no onze inicial na meia-final da Liga das Nações, foi determinante nos quartos de final frente à Dinamarca. Valorizamos muito os jogadores quando estão em campo para que possam ajudar a seleção. Depois o número de minutos, começar ou acabar um jogo, depende de muitas coisas, mas eu diria que o Trincão é um jogador muito importante para nós».

João Palhinha também disse que estava preparado para ser titular., Ele já não é titular há um ano. Sem João Neves e frente a uma seleção mais física, tem essa possibilidade?

«É uma pena, mas não posso falar no onze inicial. Ainda vamos ter mais um treino, o que é importante é que todos os jogadores da convocatória estão prontos. O Palhinha passou por um momento difícil no seu clube, mas foi sempre um jogador importante no grupo. Não há outro João Palhinha na seleção, continua na mesma linha. No último estágio, dos vinte jogadores de campo, 19 jogaram. o Renato Veiga não jogou porque não tinha minutos. O futebol moderno não é sobre quando se joga, é sobre estar preparado para jogar na seleção».