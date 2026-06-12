Roberto Martínez falou aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes da partida da Seleção Nacional para os Estados Unidos. Antes da viagem, a comitiva lusa visita o primeiro-ministro Luís Montenegro. O Selecionador garantiu que a equipa está pronta e que vai levar os sonhos dos portugueses.

Jogadores estão prontos

«Sinto que os jogadores estão preparados individualmente e, provavelmente, o objetivo de jogo a jogo é tentar fazer aquilo que a equipa precisa para ganhar. E acho que esse é um passo muito objetivo e muito claro para todos nós.»

Geração talentosa

«Eu acho que é uma geração de muita responsabilidade e muito talento. Então, dizer que temos um grupo de jogadores talentosos. Mas é mais a atitude, o foco e a responsabilidade de representar a camisola de Portugal que acho que é o mais importante.»

Focar nos três jogos da fase de grupos

«Eu posso dizer que agora sempre ficamos com dúvidas durante o período de preparação para o estado dos jogadores… o risco das lesões. Posso dizer que hoje neste autocarro temos 27 jogadores, todos aptos, todos preparados, todos com um entusiasmo muito, muito elevado. Então, estamos preparados. É certo que o Mundial para nós são só três jogos e agora precisamos de atingir o próximo passo que é chegar ao 'segundo Mundial'.»

Levam os sonhos dos portugueses

«Primeiro, agradecer o apoio que tivemos nos dois jogos amigáveis aqui, porque a força foi exatamente aquilo que precisamos para a preparação psicológica do grupo. Então, agradecer isso. E depois, só dizer que estamos preparados, vamos dar tudo, vamos lutar. Temos valores de equipa incríveis, temos a mala cheia de sonhos de todos os portugueses. Temos a responsabilidade, mas vamos juntos a lutar e quando estamos juntos somos maiores.»