Mateus Fernandes acaba de aterrar, pela primeira vez, na Seleção A de Portugal e, em conferência de imprensa, apontou Bruno Fernandes, antigo companheiro no Sporting, como principal referência. O médio do West Ham também explica o que pode acrescentar ao grupo liderado por Roberto Martínez que vai realizar dois jogos de preparação para o Mundial 2026, cm o México e Estados Unidos.

Quem são as suas referências no meio-campo? Algumas delas estão aqui na seleção?

«Sim, já disse isso muitas vezes em entrevistas. Talvez a maior referência seja o Bruno [Fernandes] por ser o jogador que é. Não é só de agora, nos tempos do Sporting já era alguém que eu olhava e tentava aprender. Joga no mesmo campeonato do que eu. É neste momento um dos jogadores com mais internacionalizações pela seleção, com muita experiência, também a nível da Premier League. Portanto, olho muito para ele. Qualquer jogador do meio-campo da seleção também é um exemplo para mim, todos têm muita qualidade, mas sem dúvida que o Bruno se destaca entre os médios que estão aqui.»

O que podes acrescentar a esta seleção?

«O mais importante é ser mais um para ajudar a equipa. Posso trazer energia, polivalência, é muito por aí. É mais um a ajudar, a qualidade da seleção é inegável, portanto, quero ser mais um a ajudar a tentar ser melhor.»

És o único estreante, com que espírito é que chegas?

«Acho que a pressão é diária, tanto aqui como fora. Acho que já estamos habituados a isso. Venho com vontade de acrescentar, mostrar qualidade, é muito por aí. Sei que há muita qualidade na seleção, quero aprender com eles e estar ao nível deles para poder ajudar.»

Com quem é que gostava de partilhar o meio-campo nesta seleção?

«Como já disse, há muita qualidade, tento não me focar muito nisso, porque é algo que não controlo, só o míster pode decidir. Tento aprender com os médios que há aqui, cada um tem as suas qualidades, tento extrair o melhor de cada um para depois sair daqui melhor jogador e melhor pessoa.»