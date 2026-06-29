Espen Eskas vai dirigir o jogo entre Portugal e a Croácia, a contar para os “16 avos” do Mundial 2026. O árbitro norueguês, de 38 anos, vai ter como auxiliares os compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin, enquanto o quatro árbitro vai ser o sul-africano Abongile Tom.

Curiosamente, Espen Eskas arbitrou na estreia de Roberto Martínez como selecionador de Portugal, quando a Seleção goleou o Liechtenstein por 4-0, no arranque da qualificação para o Euro 2024, em Alvalade, a 23 março de 2023.

No Mundial 2026, o norueguês dirigiu o empate entre Uruguai e Cabo Verde.

Quanto a Portugal, defronta a Croácia em Toronto, no Canadá, à meia-noite de sexta-feira.

RELACIONADOS
VÍDEO: polícias de Dallas recebem Noruega com remada viking
OFICIAL: Lewandowski reforça o Chicago Fire
Mundial 2026: Brasil-Japão, 2-1 (crónica)