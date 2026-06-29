Seleção
Há 1h e 46min
Mundial 2026: árbitro norueguês dirige duelo entre Portugal e Croácia
Espen Eskas prepara o segundo jogo neste Mundial
Espen Eskas prepara o segundo jogo neste Mundial
Espen Eskas vai dirigir o jogo entre Portugal e a Croácia, a contar para os “16 avos” do Mundial 2026. O árbitro norueguês, de 38 anos, vai ter como auxiliares os compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin, enquanto o quatro árbitro vai ser o sul-africano Abongile Tom.
Curiosamente, Espen Eskas arbitrou na estreia de Roberto Martínez como selecionador de Portugal, quando a Seleção goleou o Liechtenstein por 4-0, no arranque da qualificação para o Euro 2024, em Alvalade, a 23 março de 2023.
No Mundial 2026, o norueguês dirigiu o empate entre Uruguai e Cabo Verde.
Quanto a Portugal, defronta a Croácia em Toronto, no Canadá, à meia-noite de sexta-feira.
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