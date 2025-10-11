Seleção
Mundial 2026: as contas de Portugal para apurar-se contra a Hungria
Seleção precisa de vencer e esperar desfecho do Irlanda-Arménia
Portugal está, depois da vitória por 1-0 ante a República da Irlanda, mais perto da qualificação para o Mundial 2026 e pode garanti-la já na próxima terça-feira, na quarta de seis jornadas do grupo F do apuramento europeu.
Para que tal aconteça, ante a Hungria, em Alvalade (19h45), Portugal precisa de vencer e esperar que a Arménia não vença na visita à Irlanda.
Portugal, ao fim de três jornadas, lidera com nove pontos, seguindo-se Hungria (quatro pontos), Arménia (três) e República da Irlanda (um).
A Seleção Nacional não falha uma fase final de uma grande competição desde a ausência no Mundial 1998. Do Euro 2000 para cá, esteve presente em todas, entre Europeus e Mundiais.
