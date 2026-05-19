Roberto Martínez anunciou nesta terça-feira os 27 convocados para o Mundial 2026. Na Cidade do Futebol, o selecionador nacional não apresentou nenhum estreante.

De fora ficaram, por exemplo, Ricardo Horta, António Silva, João Palhinha, Pote e Rodrigo Mora, jogadores que integraram outras convocatórias.

Portugal integra o Grupo K, com Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia.

A Seleção joga nos Estados Unidos contra Rep. Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia a 17 de junho (18h), 23 de junho (18h) e 28 de junho (00h30), respetivamente.

Como esperado, Cristiano Ronaldo avança para o sexto Mundial, depois de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Consulte os 27 convocados de Roberto Martínez.

Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá, Ricardo Velho e Rui Silva.

Defesas: Matheus Nunes, João Cancelo, Diogo Dalot, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Rúben Dias, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e Renato Veiga.

Médios: Rúben Neves, Samú Costa, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Avançados: Cristiano Ronaldo, João Félix, Trincão, Rafael Leão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos.

[Em atualização]