Seleção
Há 28 min
Mundial 2026: os onzes prováveis para o Portugal-Espanha
Roberto Martínez espreita mudanças, De La Fuente mantém a fórmula
Roberto Martínez espreita mudanças, De La Fuente mantém a fórmula
Portugal defronta a Espanha nos “oitavos” do Mundial 2026, no Texas, e Roberto Martínez não deverá repetir o “onze” apresentado frente à Croácia em Toronto. Desta feita, o selecionador nacional deverá apresentar novidades no corredor direito, relegando João Cancelo e Pedro Neto para o banco de suplentes.
Por sua vez, Luis de la Fuente deverá manter o sistema de 4-2-3-1 e o “onze” delineado para vencer a Áustria nos “16-avos” (3-0): Unai Simón, Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri e Pedri; Yamal, Dani Olmo e Baena; Oyarzabal.
Consulte a galeria associada para conhecer o “onze” provável de Portugal.
O duelo ibérico arranca pelas 20 horas desta segunda-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
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