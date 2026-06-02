A Seleção continua sem contar com Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, quarteto do PSG que desfruta de alguns dias de férias após a conquista da Champions. Estes jogadores deverão juntar-se ao grupo às ordens de Roberto Martínez até sábado, quando Portugal recebe o Chile no Jamor (18h45).

Nesta terça-feira, na Cidade do Futebol, a Seleção masculina foi recebida no relvado pela Seleção feminina. Entre abraços e fotografias, Dolores Silva deixou uma mensagem de incentivo.

Seguiram-se exercícios em grupo, com Cristiano Ronaldo acompanhado por Francisco Conceição, Francisco Trincão, João Félix, Pedro Neto, Gonçalo Guedes e Rafael Leão. Noutro círculo estiveram Rúben Dias, Bruno Fernandes, Samú Costa, Nélson Semedo, Gonçalo Inácio e Diogo Dalot. E no terceiro grupo estiveram Bernardo Silva, João Cancelo, Tomás Araújo, Matheus Nunes, Renato Veiga e Rúben Neves.

Quanto aos guarda-redes, o quarteto liderado por Diogo Costa começou por trabalhar num relvado distinto, mais longe da comunicação social.

A Seleção mede forças com o Chile no sábado, no Jamor (18h45), e com a Nigéria em Leiria, a 10 de junho (20h45). A estreia no Mundial 2026 está agendada para 17 de junho (18h), ante a República Democrática do Congo.

O Grupo K conta também com Uzbequistão e Colômbia.