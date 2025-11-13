Com a derrota por 2-0 ante a República da Irlanda, Portugal adiou para domingo as contas do apuramento para o Mundial 2026. É verdade que continua a depender de si e basta a vitória ante a Arménia, mas se não vencer, tem de estar atento ao desfecho do Hungria-República da Irlanda.

De recordar que o primeiro critério de desempate é o saldo total de golos, entre marcados e sofridos, e não o confronto direto. A seguir ao saldo total de golos, o que desempata é o número de golos marcados, algo que pode vir a entrar em jogo mediante o que aconteça na última jornada.

Cenário a cenário, estas são as contas de Portugal, que recebe a Arménia às 14 horas de domingo, no Estádio do Dragão.

SE GANHAR

- Portugal apura-se.

SE EMPATAR, APURA-SE SE…

- A Hungria não ganhar à Irlanda.

- A Hungria ganhar à Irlanda por uma qualquer diferença inferior a três golos (ex: 1-0, 2-0, 3-1, 4-2…).

- A Hungria ganhar à Irlanda por três golos de diferença, desde que fique com igual ou menor número de golos marcados do que Portugal (ex: se Portugal empatar 2-2 e a Hungria ganhar 3-0, neste cenário ambas ficariam com saldo positivo de cinco golos, mas Portugal com 13 marcados e a Hungria com 12. Mas, ficando Portugal 1-1 e a Hungria 3-0, ambas teriam 12-7 no saldo de golos e aí já entraria o critério seguinte, que é o confronto direto, no qual Portugal tem vantagem).

SE PERDER, APURA-SE SE…

- O Hungria-Irlanda ficar empatado.

- A Irlanda ganhar à Hungria, mas não superar Portugal na diferença total de golos… ou se igualar, não ficar exatamente com o mesmo número de golos marcados e sofridos (o que podia acontecer, por exemplo, se a Irlanda vencesse por 5-2 na Hungria e Portugal perdesse 1-0 e, nesse caso, com ambas com saldo de 11-7, a Irlanda beneficiaria do confronto direto). Nesta altura, Portugal tem cinco golos positivos e a Irlanda dois.