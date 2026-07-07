Portugal fez 10 remates contra a Espanha nos “oitavos” do Mundial 2026, mas apenas dois foram enquadrados com a baliza de Unai Simón, ambos desferidos por Cristiano Ronaldo, aos 12 e 37 minutos. O remate à barra de Nuno Mendes, desviado por Pedro Porro, e o cabeceamento muito perigoso de Bernardo Silva não contam como enquadrados.

Assim, este duelo ibérico entra para o top-5 de jogos da Seleção em Mundiais com menos remates enquadrados.

Nesta lista surgem também os duelos com a República Democrática do Congo (1-1), com um remate enquadrado, e com a Colômbia (0-0), com dois remates direcionados à baliza “cafetera”.

Para o Mundial 2026, jogadores e adeptos almejavam uma campanha inédita. Todavia, Portugal terminou nos “oitavos” pela terceira edição consecutiva (2026, 2022 e 2018). A melhor campanha neste século remonta a 2006, com o quarto lugar na Alemanha. O melhor Mundial luso aconteceu em 1966, com o terceiro lugar em Inglaterra.

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