A imprensa internacional desdobrou-se em críticas à Seleção e a Cristiano Ronaldo após o nulo com a Colômbia em Miami, a fechar o Grupo K do Mundial 2026. Em contraponto, Diogo Costa foi muito elogiado. Numa breve volta ao globo, os britânicos do Guardian ridicularizaram Cristiano Ronaldo pela postura eufórica após o bis contra o Uzbequistão.

«Típico de teatro e claramente ridículo, (…) como se ter um papel fundamental na eliminação do Uzbequistão tivesse alguma importância. Ronaldo esforçou-se contra a República Democrática do Congo e foi facilmente neutralizado pela Colômbia. As estrelas já apareceram neste Mundial, mas Ronaldo tem um longo caminho a percorrer. Ele já esteve no mesmo patamar de Messi, Mbappé e Haaland.»

Já em Espanha, a Marca salientou o empate com sabor a «ouro» para a Colômbia e o «caminho difícil» que espera Portugal na fase a eliminar. Por sua vez, o AS foi mais longe.

«A Espanha teve a sorte de evitar uma grande Colômbia. (…) Portugal está um degrau abaixo da Colômbia, que esteve a uma unha da vitória.»

Numa linha semelhante, os franceses do L’Équipe visaram a postura lusa.

«Independentemente do calor e da humidade, os jogadores pareciam inseguros sobre o que fazer quando recuperavam a bola. Sem intensidade, sem ritmo, sem movimentação e com poucas ideias.»

Cruzando oceanos e fixando atenções na América do Sul, os argentinos do Olé deliciaram-se com o empate.

«A Colômbia fez o que tinha de fazer. Não se intimidou contra uma seleção repleta de craques, mas carente de entrosamento. (…) A Colômbia só não venceu porque Diogo Costa defendeu tudo. (…) Portugal esteve muito fraco, longe da equipa considerada uma das favoritas à conquista do Mundial. (…) Cristiano Ronaldo? Quase não participou no jogo.»

Na Colômbia, e apesar dos elogios internacionais, os “Cafeteros” revelaram frustração pelo nulo. Ainda assim, como se lê no El Tiempo, poucos apontariam a Colômbia como favorita à liderança do Grupo K antes do arranque da prova.

«A Colômbia enfrentou Portugal de frente e sem sacrificar o estilo ofensivo, mantendo a firme decisão de não poupar suor ou esforço.»

Para lá da vitória “moral” em Miami, os “Cafeteros” também venceram nas bancadas, conforme relata o El Colombiano.

«A Colômbia encantou, Portugal resistiu. (…) Miami parecia Barranquilla. Muito antes do apito inicial, a seleção colombiana já havia vencido nas bancadas. Quase 80 por cento dos 64.478 adeptos vestiam amarelo.»

Por último, no Brasil, o Globoesporte sublinha que a Colômbia «mereceu ser líder» do Grupo K, frente a um adversário «extremamente lento» em posse.

«Cristiano Ronaldo não conseguiu corresponder. Sofreu com o intenso calor e a forte marcação. O craque apareceu pouco até ao intervalo e teve três oportunidades para finalizar.»

O nulo com a Colômbia ditou que Portugal vai defrontar a Croácia nos “16-avos”, em Toronto (Canadá), na madrugada de sexta-feira (meia-noite). Se vencer, a Seleção joga frente a Espanha ou Áustria a 6 de julho.