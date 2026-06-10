A Figura: Vitinha

Na noite desta quarta-feira, este posto também merecia ser ocupado por João Neves, Francisco Trincão ou Samú Costa. Em todo o caso, o “Mosqueteiro” esteve em todos os momentos da primeira parte, ora na ajuda aos centrais, ora junto de Bruno Fernandes e nas costas de Cristiano Ronaldo. Servindo de elo, Vitinha desfez o meio-campo da Nigéria e impôs a sua técnica perante a fisicalidade e agressividade dos adversários. Ostenta um perfume distinto, em falta no miolo da Seleção desde João Moutinho.

O Momento: Francisco Conceição carimba a vitória, minuto 75

O “baixinho” da Juventus exige a titularidade e, perante a excelente primeira parte de Francisco Trincão, apontou o 2-1. Numa jogada a solo pela direita, desferiu um arco indefensável, soltando a festa em Leiria. Antes, Conceição combinou com Ronaldo, mas sem pragmatismo para espreitar o golo.

Outros destaques.

Nélson Semedo: continua em crescendo, envolvendo-se no processo ofensivo. O ex-Benfica combinou na perfeição com Francisco Trincão, fazendo todo o corredor e apostando em jogadas rápidas e bolas nas costas da defesa nigeriana. Face aos particulares com Chile e Nigéria, Semedo parte em vantagem sobre Diogo Dalot e batalha pela titularidade com João Cancelo.

Diogo Dalot: apesar da assistência para Pedro Neto, o lateral comprometeu na transição defensiva.

Gonçalo Inácio: errou em momentos de pressão e foi responsável pelo empate da Nigéria. Foi o menos feliz entre os titulares em Leiria.

João Neves: haja pulmão e coração. O médio disputou todas as bolas e fez as delícias dos adeptos. Enquanto Vitinha liga a defesa ao ataque, Neves une os corredores, sem comprometer a defesa. A altura é um número, o segredo está na ambição e na qualidade.

Francisco Trincão: ora por fora, ora por dentro, o avançado preencheu o meio-campo ofensivo, adornando as investidas. Foi crucial na jogada que culminou no primeiro golo. Só faltou faturar.

Cristiano Ronaldo: o capitão teve uma exibição bastante negativa, com três ótimas oportunidades desperdiçadas. Revelou-se nulo na construção e lento nas decisões.

Pedro Neto: marcou, mas pouco contribuiu. O golo foi a única ação positiva.

João Félix: iniciou a segunda parte pleno de vontade, com dois remates perigosos, mas desapareceu pouco depois.

Samú Costa: de faca nos dentes, o médio aveirense não dá os lances por perdidos, surpreendendo os adversários. Não só talhado para a defesa, aventurou-se no ataque e combinou com os extremos, provando que está disponível para os diferentes contextos que se avizinham.