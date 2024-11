Portugal foi confirmado, esta quinta-feira, no pote 1 da qualificação para o Mundial 2026 de futebol.

Através do sítio oficial da FIFA, foi confirmada a colocação de Portugal no pote principal, a par das sete outras seleções nos quartos de final da liga das Nações e quatro outras, mais bem colocadas no ranking FIFA.

Assim, a Seleção Nacional vai evitar Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Suíça e Áustria na qualificação.

O sorteio está marcado para 13 de dezembro, dia em que serão conhecidos os grupos de apuramento. No entanto, Portugal vai ficar à espera de saber em qual de dois grupos será colocado. Isto depende de se vencer, ou não, os quartos de final da Liga das Nações, contra a Dinamarca, em março de 2025, altura em que ficará então a saber os seus adversários, consoante o desfecho da eliminatória ante os dinamarqueses.

A fase de grupos de qualificação terá 12 grupos, de quatro ou cinco seleções (seis grupos de quatro, seis de cinco), para um total de 54 seleções participantes. Os vencedores de cada um dos 12 grupos apuram-se para o Mundial 2026. Os 12 segundos classificados, mais as quatro seleções vencedoras de grupo da Liga das Nações que não tenham ficado num dos dois primeiros lugres na qualificação para o Mundial, jogam um play-off, disputado com quatro caminhos, cada um deles com quatro seleções cada e sistema de meia-final e final a um só jogo, em março de 2026. Daqui serão apuradas as quatro restantes seleções europeias no Mundial 2026.

À atenção de Portugal, as seleções que chegarem às meias-finais da Liga das Nações jogarão um grupo de apuramento para o Mundial 2026 apenas com quatro equipas e iniciarão a sua campanha em setembro de 2025.

O Mundial 2026 disputa-se de 11 de junho a 19 de julho desse ano, sendo a primeira edição com 48 seleções, 16 delas da Europa.

Potes da qualificação europeia para o Mundial 2026:

Pote 1: Portugal, França, Espanha, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica, Itália, Alemanha, Croácia, Suíça, Dinamarca e Áustria.

Pote 2: Ucrânia, Suécia, Turquia, País de Gales, Hungria, Sérvia, Polónia, Roménia, Grécia, Eslováquia, República Checa e Noruega.

Pote 3: Escócia, Eslovénia, Irlanda, Albânia, Macedónia do Norte, Geórgia, Finlândia, Islândia, Irlanda do Norte, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Israel.

Pote 4: Bulgária, Luxemburgo, Bielorrússia, Kosovo, Arménia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estónia, Chipre, Ilhas Faroé, Letónia e Lituânia.

Pote 5: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein e São Marino.