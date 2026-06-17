Rafael Leão, avançado da Seleção, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate frente à RD Congo (1-1) na estreia no Mundial 2026. O português do Milan considerou o empate «alarmante».

Ansiedade fez perder o controlo do jogo

«Tínhamos o controlo do jogo, entrámos muito fortes e fizemos o golo cedo. Depois ao decorrer do jogo, se calhar com ansiedade de fazer o segundo golo, não conseguimos controlar.»

RD Congo com solidez defensiva

«A RD Congo mostrou muita solidez defensiva, conseguiram desbloquear algumas jogadas nossas. Agora é corrigir o erro coletivo que nós cometemos na bola parada e agora é descansar. Para o próximo jogo e com certeza entraremos mais fortes para conquistar os três pontos.»

Contributo a vir do banco

«Acontece. Se não tentar nunca vou conseguir fazer. Tentei. Algumas vezes não correram bem, outras vezes correram bem. Consegui fazer pelo passe e não pelo drible porque estava cercado de dois ou três adversários. O meu contributo será sempre o máximo de procurar o drible que é a minha força e irei continuar a fazer assim para ajudar a minha equipa, seja com drible, seja com passes.»

Empate é alarmante

«Alarmante como é óbvio, porque cometemos o erro numa situação de jogo que é muito importante e forte para eles, que eles têm jogadores fortes nessa situação de jogo. Como disse, carregar as baterias, descansar e focar no próximo jogo.»