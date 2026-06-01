Rúben Neves deu o pontapé de saída no estágio de preparação para o Mundial 2026, garantindo uma boa receção aos estreantes e também uma boa adaptação do grupo às novas regras da FIFA que vão estar já em vigor na fase final.

Já é um dos mais experientes da seleção, mas há dez jogadores que se vão estrear em fases finais. É importante os mais experientes darem uma ajuda a quem chega?

«É muito importante termos esse tipo de experiência no grupo. Lembro-me do meu primeiro Mundial, foi a competição em que me senti mais ansioso e mais nervoso para participar e, sem dúvida, os jogadores mais experientes ajudaram-me imenso. É isso que vamos fazer agora com esses dez que se vão estrear, tranquilizá-los ao máximo para usufruírem o máximo possível, porque é uma experiência única.»

Este estágio também vai servir para uma adaptação às novas regras da FIFA?

«Vamos preparar desde o primeiro dia os jogos do Mundial já a conta com essas novas regras que vão estar em vigor. Acho que podem ser muito benéficas, principalmente as regras do tempo. O tempo que o jogador tem para sair do campo e para ser assistido. Julgo que vai ser importante para aquelas equipas que gostam de empatar um bocadinho mais o tempo. Vamos desde já trabalhar esse apeto para podermos chegar o mais longe possível».

Como é que vê o Samu Costa nesta posição mais recuada em vez do João Palhinha?

«O Samú já esteve connosco antes, é uma mais-valia para seleção, como são todos os jogadores que aqui estão, cada um a dar o seu melhor e a colocarem em prol da seleção as suas capacidades.»