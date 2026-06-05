Samú Costa anteviu o particular com o Chile no sábado (18h45), no Estádio do Jamor. Em conferência de imprensa, o médio do Maiorca deu o mote para um bom espetáculo no penúltimo teste para o Mundial 2026.

No Jamor com tudo

«Não sei se vou jogar amanhã. Estou preparado para tudo. Tenho criado relações com todos os colegas. Temos trabalhado bastante. Para mim a intensidade é definida por nós, treino como jogo. Vai ser um teste importante, vamos ser muito sérios.»

«O compromisso é obrigatório, não vamos poupar esforços. É um jogo de preparação, mas há que manter a seriedade. Queremos impor o nosso jogo e temos noção das dificuldades.»

«O Chile está num processo de reconstrução, com jogadores jovens e enérgicos. Conheço vários jogadores que passaram pela La Liga. São uma equipa intensa, atrevida e ambiciosa.»