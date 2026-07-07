A Seleção Nacional deixa os Estados Unidos nesta terça-feira. A partida do Aeroporto Internacional Fort Worth, em Dallas rumo a Lisboa está prevista para as 14h55 locais (20h55 de Portugal Continental).

Assim, a comitiva lusa deverá aterrar em solo nacional pelas 06h10 desta quarta-feira.

Todavia, grande parte dos jogadores convocados para o Mundial 2026 não viaja para Lisboa, uma vez que deixou inclusive a concentração da Seleção poucas horas após o desaire com Espanha.

Portugal terminou um Mundial nos “oitavos” pela terceira vez consecutiva, depois de 2018 e 2022. A melhor campanha neste século remonta a 2006, com o quarto lugar na Alemanha. O melhor Mundial remonta a 1966, com o terceiro lugar em Inglaterra.

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