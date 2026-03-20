Seleção: Martínez equaciona inclusão de Paulinho na convocatória
Baixa confirmada de Rodrigo Mora e outros problemas físicos levam selecionador a reconsiderar a chamada do goleador do Toluca
- Bruno Andrade
- Comentador
Roberto Martinez está a equacionar a inclusão de Paulinho na convocatória para os jogos de preparação com o México e com os Estados Unidos, segundo apurou o Maisfutebol.
O selecionador anunciou esta sexta-feira uma convocatória alargada com 27 jogadores, mas a porta poderá abrir-se para o goleador do Toluca, até porque Rodrigo Mora está lesionado e ainda pode haver mais jogadores com problemas físicos, como é o caso de Rafael Leão.
A decisão está ainda a ser discutida internamente, mas a Federação Portuguesa de Futebol não vai anunciar alterações à convocatória antes dos jogos do próximo fim de semana.
Ou seja, a confirmar-se a chamada de Paulinho, esta só será anunciada na véspera da partida para o México, onde o avançado irá aguardar pela chegada da comitiva portuguesa.
Quando anunciou a lista das suas opções, o selecionador explicou que não tinha chamado Paulinho porque tinha um perfil muito parecido com o de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, mas eventuais «baixas» na convocatória inicial podem alterar esta equação, até porque Cristiano Ronaldo, a recuperar de lesão, não vai viajar com a equipa.