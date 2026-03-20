A Seleção Nacional parte para o México, para o primeiro de dois jogos de preparação para o Mundial 2026, já na próxima terça-feira, com o objetivo de fazer três treinos ao nível do mar, perto de Cancun, antes de jogar em altitude, no Estádio Azteca, na Cidade do México, no sábado seguinte. A deslocação aos Estados Unidos também promete adiantar trabalho para o último estágio antes da fase final do Mundial 2026.

Os 27 eleitos por Roberto Martínez vão concentrar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, já na segunda-feira e realizam, desde logo, o primeiro treino, ao final da tarde, pelas 18h00.

Na terça-feira a seleção realiza mais um treino, pela manhã (10h30) e, logo depois de almoço, pelas 14h30, viaja rumo a Cancun, onde vai ficar instalada no Fairmont Maykoba Resort, mesmo ao lado do Mayakoba Training Center, onde os comandados de Roberto Martínez vão realizar três treinos e onde o selecionador vai ainda fazer a antevisão do embate com a seleção azteca na véspera do jogo.

«Estamos a preparar o jogo com três dias de treino ao nível do mar. A ideia é treinar a equipa, adaptar à mudança horária a nível do mar e chegar à altitude no dia do jogo. É um aspeto científico e temos três dias de trabalho no México antes do jogo», explicou o selecionador na conferência de imprensa em que anunciou os 27 eleitos.

A seleção parte depois de Cancun, pelas 21h45 de sexta-feira, rumo à capital mexicana, onde deverá chegar pelas 23h15 locais.

O jogo com o México, no Estádio Azteca, está marcado para as 19h00 locais de sábado, correspondentes às 2h00 já de domingo em Portugal.

No dia seguinte, no domingo, a Seleção Nacional ruma a Atalanta, nos Estados Unidos, com a partida prevista para o meio-dia e chegada prevista para as 17h00.

Jogo com os EUA vai contar com protocolo de «cooling breaks»

Em Atalanta, Portugal vai realizar apenas um treino, na segunda-feira, antes de defrontar o Estados Unidos no dia seguinte, num jogo que está marcado para a peculiar hora de 19h07 de terça-feira que correspondem à 00h07 de quarta-feira em Portugal.

Portugal vai defrontar os Estados Unidos no moderno Estádio Mercedes Benz, com capacidade para 71 mil espectadores e com a possibilidade de fechar o teto. Uma nova oportunidade para Portugal adaptar-se ao calor e humidade, uma vez que, na fase final, vai realizar dois jogos em Houston em circunstâncias semelhantes.

«É um estádio fechado com as mesmas condições de relva e temperatura do que vamos defrontar nos dois primeiros jogos, em Houston. A nossa preparação é muito focada na adaptação do corpo, poder ter um bom desempenho em altitude e, depois, tudo aquilo que seja jogar num estádio fechado com uma relva como em Houston. Também os protocolos de cooling breaks [paragem para os jogadores refrescarem-se] estarão introduzidos e tudo isso faz parte do foco e objetivos dentro do estágio», explicou esta sexta-feira o selecionador.

A comitiva portuguesa regressa logo após este segundo jogo a Portugal, com partida prevista para as 00h30 locais já de quarta-feira (1 de abril) e chegada a Lisboa prevista para as 13h45.