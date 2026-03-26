Pedro Gonçalves e João Neves já treinaram sem limitações e Roberto Martínez teve todos os 26 jogadores à disposição no segundo treino da Seleção após a chegada a Cancún, México.

A sessão realizada a meio da tarde (são menos 6 horas no México) contou com o olhar atento do presidente Pedro Proença e também de Lourenço Pereira Coelho, antigo diretor-geral do Benfica que iniciou recentemente funções na FPF como diretor executivo.

Assim, ultrapassados os problemas físicos dos jogadores do Sporting e do PSG, Portugal prepara na máxima força o encontro do próximo sábado (domingo às 02h00) com a congénere mexicana no Estádio Azteca.