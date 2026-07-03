Seleção
Há 53 min
SONDAGEM: como deve ser feita a gestão do ponta-de-lança contra Espanha?
Cristiano Ronaldo deve continuar a ser o titular? Gonçalo Ramos é melhor a partir do banco? Dê a sua opinião
Cristiano Ronaldo deve continuar a ser o titular? Gonçalo Ramos é melhor a partir do banco? Dê a sua opinião
Após o brilharete de Gonçalo Ramos frente à Croácia e o golo de Cristiano Ronaldo de grande penalidade, como deve o selecionador nacional abordar o duelo frente à Espanha, nos oitavos de final?
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