Na chegada ao luxuoso hotel em Palm Beach, na Flórida (Estados Unidos), vários jogadores furaram o protocolo e cumprimentaram o youtuber MoveMind, junto ao autocarro. Foi o caso de João Neves, Rúben Neves, Renato Veiga, Samú Costa e de João Félix.

Em todo o caso, o avançado do Al Nassr – o último jogador a entrar para o hotel – foi chamado à atenção, retomando o caminho para a unidade hoteleira com cara de poucos amigos.

A Seleção estreia-se no Mundial 2026 na tarde de quarta-feira (18h), em Houston, frente à República Democrática do Congo.