Seleção
Há 41 min
VÍDEO: João Félix cumprimenta youtuber à chegada ao hotel e é repreendido
Vários jogadores da Seleção furaram o protocolo, mas apenas o avançado foi chamado à atenção
Vários jogadores da Seleção furaram o protocolo, mas apenas o avançado foi chamado à atenção
Na chegada ao luxuoso hotel em Palm Beach, na Flórida (Estados Unidos), vários jogadores furaram o protocolo e cumprimentaram o youtuber MoveMind, junto ao autocarro. Foi o caso de João Neves, Rúben Neves, Renato Veiga, Samú Costa e de João Félix.
Em todo o caso, o avançado do Al Nassr – o último jogador a entrar para o hotel – foi chamado à atenção, retomando o caminho para a unidade hoteleira com cara de poucos amigos.
A Seleção estreia-se no Mundial 2026 na tarde de quarta-feira (18h), em Houston, frente à República Democrática do Congo.
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