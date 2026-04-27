A caderneta de cromos do Mundial 2026 já está à venda e há quem esvazie a carteira à procura das vedetas. Nas redes sociais, vários utilizadores desvendam a composição das seleções, que contam com 18 jogadores. No caso de Portugal há Diogo Costa, José Sá, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Nuno Mendes, João Cancelo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Rúben Neves, João Neves, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos, Francisco Trincão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo.

Ou seja, não há jogadores como Rui Silva, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Renato Veiga, António Silva, Tomás Araújo, João Palhinha, Samú Costa, Francisco Conceição ou Paulinho.

Em maio, Roberto Martínez vai anunciar os 26 convocados para o Mundial deste verão, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A caderneta da Panini conta com 980 cromos e, em Portugal Continental, cada saqueta de sete cromos custa 1,50 euros.