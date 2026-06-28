Do nulo com a Colômbia em Miami, na terceira e última jornada do Grupo K do Mundial 2026, poucas exibições se salvam – talvez apenas Diogo Costa, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes e Vitinha. No caso do médio, que jogou 70 minutos, a madrugada deste domingo contou com recorde.

De acordo com o SofaScore – o nosso parceiro estatístico – Vitinha acertou todos os 54 passes tentados e fixou um novo máximo com taxa de 100 por cento de eficácia em Mundiais.

No entanto, este foi o jogo, entre os três da fase de grupos, em que o médio do PSG teve menos bola, não sendo para isso alheio o facto de Portugal ter tido, pela primeira vez, menos bola do que o adversário (45 para 55 por cento). Frente à RD Congo, Vitinha efetuou quase o triplo dos passes (128) e contra o Uzbequistão fez 98.

Em simultâneo, o médio fez um “passe-chave” e uma interceção, e venceu todos os duelos.

Aos 26 anos, Vitinha leva 62 jogos nesta época e foi titular nos três desafios de Portugal neste Mundial 2026.

Portugal vai defrontar a Croácia nos “16-avos”, em Toronto (Canadá), na madrugada de sexta-feira (meia-noite). Se vencer, a Seleção joga frente a Espanha ou Áustria a 6 de julho.