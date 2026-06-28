Vitinha rema contra a maré e agarra recorde frente à Colômbia
Médio acertou todos os passes que fez, mas também esteve muito menos ativo com bola do que nos dois jogos anteriores
Médio acertou todos os passes que fez, mas também esteve muito menos ativo com bola do que nos dois jogos anteriores
Do nulo com a Colômbia em Miami, na terceira e última jornada do Grupo K do Mundial 2026, poucas exibições se salvam – talvez apenas Diogo Costa, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes e Vitinha. No caso do médio, que jogou 70 minutos, a madrugada deste domingo contou com recorde.
De acordo com o SofaScore – o nosso parceiro estatístico – Vitinha acertou todos os 54 passes tentados e fixou um novo máximo com taxa de 100 por cento de eficácia em Mundiais.
No entanto, este foi o jogo, entre os três da fase de grupos, em que o médio do PSG teve menos bola, não sendo para isso alheio o facto de Portugal ter tido, pela primeira vez, menos bola do que o adversário (45 para 55 por cento). Frente à RD Congo, Vitinha efetuou quase o triplo dos passes (128) e contra o Uzbequistão fez 98.
Em simultâneo, o médio fez um “passe-chave” e uma interceção, e venceu todos os duelos.
Aos 26 anos, Vitinha leva 62 jogos nesta época e foi titular nos três desafios de Portugal neste Mundial 2026.
Portugal vai defrontar a Croácia nos “16-avos”, em Toronto (Canadá), na madrugada de sexta-feira (meia-noite). Se vencer, a Seleção joga frente a Espanha ou Áustria a 6 de julho.