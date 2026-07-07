Acabou o sonho Mundial de Portugal. Agora, é preciso esperar mais quatro anos para a próxima edição da maior competição de futebol, que vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos. Até lá, muito há de mudar no que toca à Seleção Nacional.

Desde já, o selecionador. Roberto Martínez admitiu que o jogo frente à Espanha, que custou a eliminação portuguesa nos «oitavos» do Mundial 2026, foi o último à frente da Seleção.

Jorge Jesus, tal como o Maisfutebol adiantou, é o nome que segue para liderar a Seleção das Quinas.

Em quatro anos muita coisa pode acontecer. Mas há algo certo: o tempo não para. Os anos passam e os jogadores ficam, consequentemente, mais velhos. Mas afinal, quais serão as idades dos 27 anos presentes neste Mundial na próxima edição?

Escusado será dizer que muitos jogadores vão ter, pelo menos, 30 anos. Dos 27 nomes, apenas oito vão estar abaixo dessa idade. O jogador mais novo da Seleção é João Neves, com 21 anos, pelo que no Mundial de 2030 ainda estará no «pleno da maturidade».

Do lado aposto, há também nomes importantes que vão estar com pelo menos 35 anos: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, que já admitiu que este foi o último Mundial, terá 45 anos (!). Não será opção para a competição, mas não deixa de ser uma nota assinalável.

A veterania de boa parte dos atuais elementos da Seleção deverá abrir espaço ao surgimento de novos nomes para um equilíbrio saudável entre a experiência e a juventude.

Em 2030, o Mundial será completamente diferente. Nova liderança, novos nomes e antigos nomes com mais experiência. Há, ainda, uma nota especial – esse Campeonato do Mundo será coorganizado entre Portugal, Espanha e Marrocos.

Veja, na galeria associada, as idades dos 27 nomes chamados por Roberto Martinez no Mundial 2030.