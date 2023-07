O selecionador feminino Francisco Neto afirmou esta terça-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Vietname que Portugal assumirá a iniciativa no encontro de quinta-feira, que se realizará em Hamilton, a contar segunda jornada do Grupo E.

«Acima de tudo, o que precisamos é de demonstrar domínio, ter controlo da bola, e conseguir criar jogadas ofensivas que permitam chegarmos com muitas jogadoras à área e concretizarmos vários remates», explicou o selecionador.

«Elas jogam sempre com uma jogadora adicional a fazer coberturas defensivas, normalmente um líbero, que retira muita profundidade. Têm muita disponibilidade física para pressionar a bola e, acima de tudo, fecham rapidamente os espaços.»

Depois da derrota na estreia, frente aos Países Baixos, Francisco Neto mantém-se confiante.

«Ainda há seis pontos em disputa, e temos de lutar por eles, para alcançarmos o nosso sonho de avançar para a fase seguinte. Por enquanto, o nosso foco está no jogo com o Vietname, pois, como dissemos desde o início, queremos chegar ao último jogo dependendo apenas de nós mesmos e mostrar a nossa competência contra as campeãs do Mundo.»

Depois da derrota contra os Países Baixos, Portugal joga na quinta-feira, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Hamilton, contra o Vietname.