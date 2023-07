Ana Borges falhou o treino da seleção feminina desta quinta-feira, a três dias da estreia no Mundial, frente aos Países Baixos.

De acordo com a agência Lusa, a polivalente internacional lusa falhou a sessão por «gestão de esforço».

Kika Nazareth esteve às ordens da equipa técnica liderada por Francisco Neto no arranque da sessão, mas não a cumpriu na totalidade, uma vez que ainda recupera da lesão no joelho sofrida no jogo de preparação com a Inglaterra, a 1 de julho.

Diana Gomes, que assustou no início da semana, está totalmente recuperada.