Bernardo Lima, um dos capitães da Seleção de sub-17, reagiu na flash do Canal 11 ao apuramento de Portugal para a final do Mundial, que decorre no Qatar.

«Estou sem palavras, é dos momentos mais especiais, como foi a conquista do Europeu. Disse aos colegas para estarem tranquilos, estaria sempre orgulhoso deles. Pelo que fizemos, a final é a recompensa. Ainda tivemos o susto do Romário, com o penálti falhado. Mas foi um grande jogo, as duas equipas quiseram ganhar, soubemos gerir e isso foi o mais importante. Tenho muito orgulho no grupo, porque o que nos distingue é o nosso carácter, nunca estivemos em bicos de pé.»