Montenegro: «Temos uma Seleção fora de série, dá para sermos campeões do Mundo»
Primeiro-ministro aponta a rota para os Estados Unidos
Primeiro-ministro aponta a rota para os Estados Unidos
Luís Montenegro falou à flash da RTP sobre a vitória de Portugal sobre a Arménia (9-1), que selou a qualificação para o Mundial 2026.
«Foi uma demonstração daquilo que é o nosso potencial, era necessário expressá-lo. Estão criadas as condições para acreditar que, na fase final, é possível levar o nosso objetivo até à final. Quando há um desaire, surgem todos os fantasmas. Quando há uma vitória, todo o otimismo surge.»
«Temos uma Seleção fora de série, com soluções para todos os lugares. Acho que dá para sermos campeões do Mundo. E é preciso que tudo corra bem. Espero que com Cristiano Ronaldo, porque ainda tem um papel a desempenhar. O país está mais otimista.»
