Portugal mede forças com a Irlanda, em Dublin, na noite desta quinta-feira (19h45), na quinta e penúltima jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026.

Os jogadores não vão dar o habitual passeio, permanecendo em repouso até à saída do hotel para o estádio. Por sua vez, o selecionador Roberto Martínez e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, encontraram-se com adeptos da Seleção. Nesta ocasião, uma emigrante na Suíça ofereceu um retrato de Diogo Jota.

«Sei o que representa a Seleção para os nossos adeptos. Este estágio é especial, porque Portugal já disputou oito Mundiais, mas queremos alcançar o nono. Contamos com a vossa força. Os jogadores estão muito focados e comprometidos. Quando estamos todos juntos, torna-se especial», disse Roberto Martínez na manhã desta quinta-feira.

Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, cinco de vantagem sobre a Hungria e seis sobre a Irlanda. No fundo continua a Arménia, com três pontos. O Irlanda-Portugal é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.