O triunfo de Portugal sobre o Brasil nas meias-finais do Mundial de sub-17, que decorre no Qatar, passou em boa parte pela organização e coesão defensiva. Por isso, o defesa central Mauro Furtado foi distinguido pela FIFA como o “Homem do Jogo”.

O defesa do Benfica acumulou uma interceção, sete alívios, um remate bloqueado, três recuperações de posse, dois duelos ganhos (em dois possíveis), um remate enquadrado e 38 passes em 45.

O central Martim Chelmik e o lateral esquerdo José Neto foram outros protagonistas em franco destaque, “secando” a maioria das investidas brasileiras. De tal forma que o Brasil teve muitas dificuldades para entrar na área lusa.

A Seleção de sub-17 – campeã europeia em título – vai disputar a final com a Áustria, na quinta-feira (16h).