No Dia de Camões, Portugal e das Comunidades Portuguesas, a Seleção venceu sem convencer, com chama intermitente e bússola a afinar. Em Leiria com a intenção de os bilhetes vendidos – mais de 24 mil – reverterem para a recuperação das infraestruturas da região, Portugal não precisou de subir ao castelo para triunfar. Em todo o caso, a exibição não permite tirar os pés da Terra.

Na tarde desta quarta-feira, Roberto Martínez operou sete alterações no “onze” face ao particular com o Chile, promovendo a titularidade de Diogo Costa, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot, Vitinha, João Neves, Francisco Trincão e Pedro Neto.

Uma vez expulso contra o Chile, no Jamor, o aniversariante Rafael Leão cumpriu castigo.

Na Nigéria, Zaidu e Moffi – dupla que representou o FC Porto em 2025/26 – foram a jogo aos 60 minutos.

Recorde a história deste duelo.

Num arranque de sentido único, a primeira oportunidade surgiu ao nono minuto. Pela direita, Francisco Trincão estendeu para Nélson Semedo, que desferiu um arco notável, visando o coração da área. Todavia, Cristiano Ronaldo – solto e perante o guardião Okoye – atirou ligeiramente ao lado. Sinais dos tempos.

De ensaio em ensaio, e aproveitando a fragilidade da construção nigeriana, a multidão celebrou em cima do minuto 24, graças ao golo de Pedro Neto. A jogada começou com uma ação fantástica de Francisco Trincão, que serpenteou do corredor direito para o meio-campo, combinando com Cristiano Ronaldo e apontando à esquerda, onde Diogo Dalot rasgou a defesa e encontrou Pedro Neto, a escassos metros. Ora, o extremo do Chelsea rematou cruzado e inaugurou o marcador.

Na segunda oportunidade de golo – e na primeira boa ação de Pedro Neto – a Seleção agarrou a vantagem.

Na mó de cima, os pupilos de Roberto Martínez ameaçaram duplicar a vantagem por Bruno Fernandes, Trincão e Cristiano Ronaldo, mas expondo-se a velozes contra-ataques. Curiosamente, o empate dos visitantes surgiu na sequência de um pontapé de baliza, no corredor central. Se Gonçalo Inácio caiu, Diogo Dalot errou o corte e Rúben Dias surgiu atrasado, viabilizando a corrida e remate certeiro de Akor Adams.

No balanço da primeira parte, Gonçalo Inácio surgiu como o titular menos feliz, acumulando erros sob pressão. E, apesar da assistência para o 1-0, Diogo Dalot comprometeu na transição defensiva. Em contraponto, Nélson Semedo e Francisco Trincão capitalizaram a oportunidade.

«Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,

Muda-se o ser, muda-se a confiança:

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.» – Luís Vaz de Camões, “Sonetos”

Para a etapa complementar, Roberto Martínez apenas manteve Diogo Costa e Cristiano Ronaldo, apostando em João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Samú Costa, Rúben Neves, Francisco Conceição, Bernardo Silva e João Félix.

Ora, o avançado do Al Nassr colocou a Nigéria em sentido, obrigando Okoye a defesa apertada e, segundos depois, atirando à barra.

Entre trocas, Cristiano Ronaldo saiu de cena muito aplaudido – apesar da noite cinzenta – e Francisco Conceição animou as hostes lusas. Sinais dos tempos.

«Em Amor não há senão enganos,

Em Fortuna tudo são mudanças,

E que em Amor não há senão enganos.» – Luís Vaz de Camões, “Sonetos”

O relógio decalcava o minuto 75 e o “baixinho” aventurou-se a solo, tricotando do corredor direito para a esquina da área, ajeitando o esférico e desferindo um arco rasteiro indefensável.

Até final, Portugal voltou a ameaçar na área nigeriana, mas Samú Costa foi incapaz de sentenciar o encontro.

Ora, venha daí a aventura pelas Américas, no Mundial 2026.

«Amor é um fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói, e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer.» – Luís Vaz de Camões, “Sonetos”

O Mundial 2026 arranca nesta quinta-feira, mas Portugal só entra em cena na tarde de quarta-feira (18h), frente à República Democrática do Congo. Segue-se o duelo o Uzbequistão a 23 de junho (18h) e com a Colômbia, na madrugada de 28 de junho (00h30).