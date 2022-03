A seleção de Portugal tem talento, tem jogadores em boa forma, tem tudo para estar na fase final do Mundial2022, mas para Diogo Jota o mais importante é entrar para dentro de campo com a determinação certa para ultrapassar o primeiro obstáculo que se chama Turquia.

O avançado do Liverpool está a atravessar um bom momento, tem marcador golos na Premier League e tem recebido muitos elogios do treinador Jürgen Klopp. «O momento de forma é importante, mas numa final costuma dizer-se que isso é pouco importante. O importante é jogar-se e quem estiver lá dentro dar o melhor», começou por comentar.

A verdade é que esta não será uma final normal. A mínimo deslize, Portugal pode ficar fora da fase final. Um peso acrescido para os jogadores. «Sente-se com responsabilidade, obviamente. Não é a posição ideal, mas é a situação em que estamos. Há que ter noção de que estamos a jogar por Portugal, por todos nós. Não há que dramatizar muito a questão, temos condições para estar no próximo Mundial», referiu.

Um eventual fracasso, será a última oportunidade para certos jogadores e também poderá ditar o fim do ciclo iniciado por Fernando Santos. «Tentamos não pensar nisso. Queremos só pensar no Mundial, tudo o que for ao contrário não será bom para ninguém. Vamos a todo o custo tentar evitar que isso aconteça», destacou.

A melhor forma para Portugal chegar à final do play-off terá de ser forçosamente com golos. «Os aspetos táticos ainda vamos ver durante o dia de hoje e amanhã abordar com mais algum foco. Mas acredito que no final será sempre uma questão de eficácia, tentar aproveitar as nossas oportunidades ao máximo. Além de marcarmos, também temos de não sofrer, é importante não conceder dar muitas chances ao adversário», comentou.

Portugal tem talento, agora é a altura de encontrar o espírito de equipa certo para o momento. «Temos todo o talento. Olha-se para este play-off como um minitorneio. Se conseguirmos aliar isso um bom espírito de equipa, temos todas as condições para vencer estes jogos», desatacou ainda o avançado do Liverpool.