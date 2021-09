Portugal está muito perto de garantir a qualificação para a fase final do Mundial2022, no Qatar, mas Fernando Santos considera que não há espaço para «experiências» e que esta não é a altura para levantar o pé, na antevisão dos jogos com o Qatar e Luxemburgo. O selecionador alerta para o crescimento do Luxemburgo nos últimos anos e lembra que um dos jogadores do Sheriff que marcou ao Real Madrid é luxemburguês.

«É seguro, não há experiências, temos três finais para disputar. Claro que só dependemos de nós, mas para chegar ao último jogo nessa qualidade, temos de ganhar os jogos. O jogo com o Luxemburgo, em termos de qualificação, depois o jogo com a Irlanda que será muito difícil. Hoje em dia não há jogos fáceis. Há que ganhar todos os jogos, ganhando todos, estamos qualificados. É isso que nos interessa», referiu.

O Luxemburgo também já deixou de ser aquela seleção que ia caminhando de goleada e goleada. «Lembro que agora fomos jogar ao Azerbaijão e na véspera do jogo já toda a gente dizia que ia ser um jogo difícil. Hoje não há jogos fáceis, as equipas evoluíram muito. Hoje toda a gente trabalha bem, quer os jogadores, quer coletivamente. Depois nos jogos contra Portugal há um valor acrescentado, todos querem ganhar a Portugal», comentou.

O selecionador destacou a evolução da seleção do pequeno Grã-Ducado nos últimos anos. «Este Luxemburgo tem crescido muito nos últimos anos. Portugal é favorito, mas jogos fáceis não há. Mesmo neste jogo com a Sérvia, perderam 4-1, mas ainda fizeram 2-1 e lutaram pelo resultado. Há que olhar para estas equipas sem medo, mas com o respeito que nos merecem», acrescentou.

Antes do jogo com o Luxemburgo, Portugal vai defrontar o Qatar num jogo de carácter particular com o anfitrião do próximo Mundial. «Na outra convocatória tínhamos mais um jogo, eram muitos jogos consecutivos. Ao fim de dois dias começávamos a jogar muito cedo. Neste caso vamos ter algum tempo até esse primeiro jogo. Vamos ter de atenção aos jogadores que já estão a jogar muitos jogos na Liga dos Campeões. Sendo um jogo importante para nós, porque quando representas a seleção não podes desvalorizar os jogos, mas o mais importante é o jogo com o Luxemburgo, claro», referiu.

Além disso, lembrou o selecionador, no dia em que Portugal defronta o Qatar, o Luxemburgo defronta a Sérvia e ainda pode baralhar as contas do grupo. «O importante é que todos os jogadores estejam bem porque vai ser um jogo muito difícil. No dia do Qatar há um Luxemburgo-Sérvia. Pondo a possibilidade do Luxemburgo vencer esse jogo isso abriria uma porta de uma possível qualificação para o Luxemburgo», prosseguiu.

Fernando Santos pede, portanto, foco máximo frente ao Luxemburgo. «Mesmo que isso não aconteça, o Luxemburgo é sempre uma equipa com qualidade. O jogador do Sheriff que marcou ao Real Madrid é do Luxemburgo. Temos disputado vários jogos nos últimos anos, temos essa dificuldade, mas obviamente que somos a equipa que somos. Mas se não tivermos com essa atenção podemos vir a ter problemas», reforçou ainda.