João Palhinha foi lançado ao minuto 90 para o lugar de Bruno Fernandes quando Portugal estava empatado a dois golos com a Sérvia. Na conferência de imprensa após a partida, o selecionador nacional explicou o que pretendeu com a entrada do médio defensivo do Sporting.



«Faltavam dois ou três minutos e era importante refrescar o meio-campo. O Palhinha é um jogador de grande qualidade e pode jogar em qualquer posição do campo. No outro jogo não tínhamos o Danilo e em termos de espaço aéreo, precisávamos dele. Desta vez foi mais para refrescar e dar maior poderio numa fase em que estávamos a controlar o jogo. O Renato estava muito bem a subir com a bola, o Palhinha jogou mais adiantado para ganharmos segundas bolas. Acabou por correr bem, porque chegámos a marcar um golo nesses minutos finais», esclareceu.



Fernando Santos abordou ainda a situação de João Moutinho, jogador que ficou de fora do encontro em Belgado devido a lesão. Apesar de estar ao cuidado do departamento médico da seleção portuguesa, o médio dos Wolves ainda pode ser opção para o jogo contra o Luxemburgo.



«O Moutinho lesionou-se na primeira parte do jogo contra o Azerbaijão. Foi por isso que foi substituído. É por isso que não esteve no jogo de hoje. Ele fez exames e está em tratamento. Os médicos disseram que não poderia jogar este jogo, mas poderia haver possibilidade de estar disponível para o encontro com o Luxemburgo. Vamos ver o que é o que o departamento médico me diz», disse, na conferência de imprensa após o jogo contra os sérvios.