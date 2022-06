O site Footyheadlines.com divulgou imagens da camisola que a Seleção Nacional poderá vir a utilizar no Mundial2022 que vai decorrer no final do ano no Qatar.

Uma camisola em que o vermelho, habitualmente a cor preponderante no equipamento de Portugal, é cortado pelo verde, num dos lados da camisola.

Este site, especializado em equipamentos, costuma estar bem informado, mas lembramos que a Federação Portuguesa de Futebol ainda não divulgou os equipamentos para a fase final do Mundial que vai decorrer entre os meses de novembro e dezembro do presente ano.

