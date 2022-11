A forma como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes se encontraram na seleção deu que falar nas redes sociais, mas João Mário esclareceu esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que tudo não passou de uma «brincadeira» entre os dois internacionais.

Uma explicação que levou Bruno Fernandes a reagir, mais uma vez com humor, numa mensagem publicada nas stories do Instagram dirigida ao jogador do Benfica. «Oh João Mário, lá estás tua a estragar as capas dos jornais», escreveu o jogador do Manchester United.