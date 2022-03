Fernando Santos já contou com o grupo completo na preparação para o embate da próxima quinta-feira com a Turquia, relativo à meia-final do play-off para o Mundial2022. Depois dos acertos feitos na véspera, notou-se apenas ausência de Pepe, ainda isolamento e fora das contas para o primeiro jogo no Dragão.

Com as entradas de José Sá, Tiago Djaló e Vitinha, que renderam Anthony Lopes, Pepe e Rúben Neves, Fernando Santos contou agora com um total de 25 jogadores no último treino antes da partida para o Porto.

Nos quinze minutos iniciais do treino, que a comunicação social teve acesso, na Cidade do Futebol, Fernando Santos dividiu o grupo em dois para um aquecimento com bola, enquanto os três guarda-redes fizeram exercícios específicos.

Aos catorze jogadores que subiram ao relvado na véspera, juntaram-se, assim, mais onze, incluindo Tiago Djaló, o último a juntar-se à convocatória corrigida.

De um lado esteve um grupo de doze jogadores composto por Cédric, Tiago Djaló, José Fonte, Raphael Guerreiro, Gonçalo Inácio, Danilo, William Carvalho, Matheus Nunes, Bruno Fernandes, João Félix, Diogo Jota e Rafael Leão.

Do outro lado do relvado, estavam mais dez: João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Otávio, João Moutinho, Vitinha, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e André Silva.

No final da sessão desta terça-feira, a Seleção Nacional parte rumo ao Porto.

Portugal joga o «play-off» frente à Turquia na quinta-feira, às 19h45, e, caso vença, vai disputar a final do caminho C do «play-off» de qualificação para o Mundial2022, também no Estádio do Dragão, no Porto, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.