A derrota de Portugal diante da Espanha, no Mundial 2026, fechou um ciclo na Seleção Nacional, mas não há tempo a perder e o novo ciclo deverá começar já até ao final da corrente semana, altura em que Pedro Proença tenciona anunciar o nome do novo selecionador que, à partida, será Jorge Jesus.

FPF e Jorge Jesus abrem negociações oficiais e buscam acordo rápido

Ora bem, o novo líder terá, desde logo, que arregaçar as mangas e começar a trabalhar, uma vez que, só até ao final de 2026, já estão marcados seis jogos, dois deles com a Noruega de Erling Haaland, uma das sensações do Campeonato do Mundo, e outros dois com a Suécia de Viktor Gyökeres.

Uno novo ciclo que conta com três grandes objetivos, a começar pela defesa do título na Liga das Nações, já em 2026 e 2027, que terá depois influência no segundo objetivo, que passa pela qualificação para o Euro 2028 que deverá ficar fechada até ao final de 2027. O terceiro objetivo será, daqui a quatro anos, o Mundial 2030 que, como se sabe, Portugal será um dos anfitriões, a par de Espanha e Marrocos e, como tal, estará automaticamente qualificado.

Ano 2026: seis jogos na Liga das Nações

Mas vamos por partes. Até ao final do ano, Portugal irá disputar seis jogos integrados no GrupoA4 da Liga das Nações em que Portugal vai procurar defender o título conquistado, pela segunda vez, em 2025, por Roberto Martínez.

Portugal terá como adversários o País de Gales, Noruega e Suécia e esta fase será disputada, de forma conecentrada, em três duplas jornadas marcadas para setembro, outubro e novembro do presente ano.

O novo selecionador, seja quem for, terá, assim, estreia marcada para 24 de setembro, em casa, frente ao País de Gales, e, três dias depois, a 27 de setembro, voa para a Noruega para medir forças com os vikings de Erling Haaland.

O calendário do GrupoA4

Portugal-País de Gales: 24 setembro 2026

Noruega-Portugal: 27 setembro 2026

Dinamarca-Portugal: 1 outubro 2026

Portugal-Noruega: 4 outubro 2026

Portugal-Dinamarca: 14 novembro 2026

País de Gales-Portugal: 17 novembro 2026

Ano 2027: Liga das Nações e qualificação para o Euro 2028

O calendário para o ano de 2027 depende do que Portugal fizer, em 2026, na fase de grupos da Liga das Nações. Se Portugal vencer o grupo, segue para os quartos de final da Liga das Nações e só começa a qualificação para o Euro 2028 em setembro, num grupo mais reduzido de quatro equipas.

Calendário da fase final da Liga das Nações

Quartos de final: 25 a 30 março 2027

Meias-finais: 9 e 10 junho 2027

Final: 13 junho 2027

Caso Portugal falhe a qualificação para a Final Four da Liga Das Nações, será automaticamente integrado na qualificação para o Euro 2028 que arranca em março de 2027.

Em caso de sucesso na Liga das Nações, a seleção portuguesa só começa a competir em setembro, na jornada 5.

Calendário da qualificaçao para o Euro 2028

Jornada 1: 26–27 março 2027

Jornada 2: 29–30 março 2027

Jornada 3: 11–12 junho 2027

Jornada 4: 14–15 junho 2027

Jornada 5: 26–28 setembro 2027

Jornada 6: 23–25 setembro 2027

Jornada 7: 29 setembro–1 outubro 2027

Jornada 8: 3–5 outubro 2027

Jornada 9: 11–13 novembro 2027

Jornada 10: 14–16 novembro 2027

Ano 2028: possível play-off e fase final do Campeonato da Europa

Caso Portugal garanta a qualificação direta para o Euro 2028, tal como aconteceu no Euro 2024, Portugal poderá usar a pausa de março para jogos de preparação para a fase final do Campeonato da Europa que vai ser organizado pela Inglaterra, República da Irlanda e País de Gales, entre 9 de junho e 9 de julho.

Se Portugal falhar o apuramento direto, terá de começar o ano a disputar os play-offs de acesso à fase final. As meias-finais estão já marcadas para 23 e 25 de março de 2028, enquanto a final será entre 26 ou 28 de março.

Depois do Euro 2028 (acaba a 9 de julho), começará a corrida para o Mundial 2030, com mais uma edição da Liga das Nações, em 2029, mas já sem fase de qualificação, uma vez que Portugal, no papel de anfitrião, estará automaticamente qualificado para a fase final do próximo Campeonato do Mundo.