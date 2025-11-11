João Cancelo esteve de fora da última convocatória da Seleção Nacional e confessou que esperava que, nesta altura, Portugal já estivesse qualificado para o Mundial 2026. O lateral deverá render o lesionado Nuno Mendes no lado esquerdo da defesa e garante que vem com a disposição de acabar com a «maldição» da Irlanda.

Expetativas para o jogo na Irlanda

«A expetativa é sempre a mesma, é sempre de ganhar. Acho que uma seleção como a de Portuga, jogue conta quem jogar, tem de estar pronta para sair com uma vitória, até porque somos uma das melhores seleções do mundo e não há que esconder isso. Individualmente há muita qualidade aqui e o objetivo vai passar por sair de lá com a três pontos e garantir a qualificação direita para o Mundial.»

Nuno Mendes está fora, preparado para jogar na esquerda?

«Já joguei lá várias vezes, não sei se jogarei a titular, mas se jogar o que podem esperar de mim é o que tento dar sempre, que é a minha dedicação, a minha força de vontade e a minha técnica. Vou fazer sempre de tudo para ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos.»

Ficou de fora da última convocatória, esperava tantas dificuldades em fechar esta qualificação?

«Sim, nesta altura é óbvio que estava à espera de já estar apurado diretamente, mas infelizmente o futebol não funciona dessa maneira. Sofremos um golo contra a Hungria nos últimos instantes. Nesse jogo acho que não tivemos tão bem e acabámos por sofrer esse golo, mas esperamos dar uma resposta contra a Irlanda na quinta-feira e mostrar o porquê de sermos os favoritos neste grupo.»

Voltou de lesão, no regresso fez uma assistência. Sente-se em forma para esta dupla jornada?

«Em forma não, super em forma. Já estou a treinar há duas semanas com a equipa e sinto-me muito bem, tanto fisicamente. Claro que tive estas adversidades agora, também é da idade, já não tenho a mesma idade que tinha há cinco ou seis anos atrás, mas estou a tentar ter métodos para que isso não volte a acontecer e possa ajudar a minha seleção».

Portugal nunca venceu na Irlanda

«Não sabia, mas que seja já quinta-feira e que acabemos com essa maldição.»