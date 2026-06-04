Seleção
Há 41 min
José Sá: «Bola do Mundial? É boa para o Bruno Fernandes chutar»
Guarda-redes já trabalha com a bola oficial do Mundial 2026
Guarda-redes já trabalha com a bola oficial do Mundial 2026
José Sá já está a trabalhar com a bola oficial do Campeonato do Mundo e, neste primeiro contacto, considera que a nova bola é melhor para quem chuta do que para quem tem de defender.
Já estão a treinar com a bola oficial do Mundial, como guarda-redes, como avalia esta bola?
«Esta é uma boa bola para o Bruno Fernandes [risos] para chutar à baliza. Temos de nos habituar, estamos a treinar com ela para nos habituar a ela, é isso.»
Já está na seleção há dez anos, mas tem apenas quatro jogos. Sente que tem importância no balneário pela experiência que tem?
«É verdade que já estou na seleção há muito tempo, o número de jogos que fiz é reduzido, não é que não importe, mas o bom é estar aqui com a equipa. Experiente acho que somos todos. Todos os jogadores que estão aqui têm muita experiência
No Euro 2024 fez uma placagem a um adepto no treino. Tem treinado as placagens?
«Não, não tenho treinado isso.»
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