Uma multidão de adeptos portugueses concentrou-se na última madrugada junto ao hotel onde está hospedada a seleção portuguesa, em Toronto, e os jogadores não ficaram indiferentes à festa.

Os jogadores, liderados por Cristiano Ronaldo, foram uma das varandas do hotel e juntaram-se à enorme festa com um grito do capitão: «Vamos!».

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