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Há 33 min
Loucura em Toronto: Cristiano Ronaldo foi à varanda e gritou «vamos!» (vídeo)
Milhares de adeptos concentraram-se junto ao hotel depois da vitória sobre a Croácia
Milhares de adeptos concentraram-se junto ao hotel depois da vitória sobre a Croácia
Uma multidão de adeptos portugueses concentrou-se na última madrugada junto ao hotel onde está hospedada a seleção portuguesa, em Toronto, e os jogadores não ficaram indiferentes à festa.
Os jogadores, liderados por Cristiano Ronaldo, foram uma das varandas do hotel e juntaram-se à enorme festa com um grito do capitão: «Vamos!».
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